शिक्षा बचाओ-देश बचाओ नारे के तहत शिक्षकों ने निकाली पदयात्रा

- बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोपगुट) व राष्ट्रीय महिला शिक्षक मोर्चा से जुड़े शिक्षक हुए शामिल -25 सितंबर भूख हड़ताल कर भोजपुर के शिक्षक शिक्षा को बचाने को ले सरकार को संदेश देने का करेंगे काम आरा,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोपगुट) व राष्ट्रीय महिला शिक्षक मोर्चा के भोजपुर इकाई की ओर से मंगलवार को केंद्र व राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते बर्बाद हो रही शिक्षा व्यवस्था को ले आरा शहर में पदयात्रा निकाली गई। शिक्षकों की यह पदयात्रा शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा का बाजारीकरण , निजीकरण व व्यवसायीकरण बंद करो, सरप्लस शिक्षकों के नाम पर स्थानांतरण को वापस लो, शनिवार को स्कूल हाफ डे करो, पुरानी पेंशन योजना लागू करो, सेवार्थ शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मुक्त करो आदि नारों के साथ निकाली गयी। यात्रा जयप्रकाश नारायण स्मृति पार्क से शुरू होकर रेड कॉस, शहीद भवन, मठिया मोड़, सुबास चंद्र बोस स्मारक, नागरी प्रचारिणी, भीमराव आंबेडकर स्मारक, आरा नगर निगम व एसपी कार्यालय होते हुए पुनः जेपी स्मारक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण सिंह 'विमल' ने कहा कि जिला मुख्यालय में शिक्षा बचाओ, देश बचाओ नारे के साथ पांच किलोमीटर की पदयात्रा पदयात्रा निकाली गई।

शिक्षा का बाजारीकरण

जिला सचिव धर्म कुमार राम ने कहा कि आज शिक्षा का बाजारीकरण कर बाजार के हवाले किया जा रहा है, जिससे आमलोगों के लिए शिक्षा महंगी और दूर होती जा रही है। संघ के सम्मानित अध्यक्ष राजाराम सिंह 'प्रियदर्शी' ने कहा कि इस पदयात्रा के माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा बचेगी और शिक्षक सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में 25 सितंबर को भूख हड़ताल पर भोजपुर के शिक्षक रहकर सरकार को संदेश देने का काम करेंगे कि किसी भी कीमत पर शिक्षा को बर्बाद होने से देश को बचाएंगे। इन लोगों ने भी किया संबोधित संघ के बड़हरा प्रखंड संयोजक संजय कुमार, राष्ट्रीय महिला शिक्षक मोर्चा बिहार की महासचिव कुमारी अल्का, राज्य सचिव कमलेश कुमार, राज्य संगठन सचिव मनोज कुमार सिंह, राज्य कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय महिला शिक्षक मोर्चा अंजू कुमारी, जिला उपाध्यक्ष केदारनाथ सिंह, सत्येन्द्र कुमार सिंह, अरविंद कुमार, देव कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष व सचिव मनीष कुमार, सुरेन्द्र सिंह, जगदीशपुर, रमेश कुमार, अरविंद कुमार, शकुंतला दुष्यंत रमण, राजेश कुमार , अरुण कुमार, डॉ अमानुलाह व मनोज कुमार ने कहा कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोपगुट) शिक्षा और देश को बचाने के लिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अनुशासन के दायरे में रहकर आगे भी आंदोलन करता रहेगा। मौके पर भोजपुर के विभिन्न प्रखंडों से संजय कुमार, संतोष सावन, आनंद मेहता, मंजु कुमारी, अंजनी कुमारी, विनोद कुमार, राम कृपा राम जुझारी, राधा कुमारी, चुनी कुमारी चंचला, नेहा, सुरुचि, गीता, रेखा, पुष्पा, उमाशंकर, संतोष, किरण भारती, पूजा वर्मा सहित अन्य शिक्षक, शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही।