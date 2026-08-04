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शिक्षकों को प्रताड़ित करने के खिलाफ गोप गुट ने निकाली पद यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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पेज- युवा के लिएमंगलवार को शहर में पद यात्रा निकालते गोपगुट के शिक्षक बक्सर, हमारे संवाददाता। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट के आह्वान पर जिला इकाई ने मंगलवार को...

शिक्षकों को प्रताड़ित करने के खिलाफ गोप गुट ने निकाली पद यात्रा

पेज- युवा के लिए फोटो संख्या :-10, कैप्सन :- मंगलवार को शहर में पद यात्रा निकालते गोपगुट के शिक्षक बक्सर, हमारे संवाददाता। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट के आह्वान पर जिला इकाई ने मंगलवार को पद यात्रा की।

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शिक्षकों की समस्याएँ

अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नागेन्द्र राम ,जिला सचिव पद्मजीत चौधरी एवं राज्य संगठन सचिव अभय कुमार पांडेय ने की। पद यात्रा अंबेडकर चौक से शुरू हुई, जो शहीद पार्क पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान शिक्षकों ने शिक्षा बचाओ, देश बचाओ नारा लगाया। शहीद चौक पर एक सभा का आयोजन हुआ। सभा के दौरान बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि आए दिन दिन सरकार सभी कोटी के शिक्षकों को प्रताड़ित करने का नया नया तरीका अपनाती है। उनके अधिकारों पर बारी- बारी से हमला कर रही है। उदाहरणस्वरूप समानुपातीकरण के नाम शिक्षकों को अधिशेष बताकर स्थानांतरण, आवास भत्ता में कटौती करने की साजिश, टीई टी. परीक्षा लेने के नाम पर प्रोन्नति से वंचित करने की साजिश, भूमिहीन एवं भवनहीन विद्यालय कहकर विद्यालय के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश, छात्र शिक्षक के अनुपात का हवाला देकर नजदीक विद्यालय में समायोजन करने की साजिश की जा रही है। दूसरी ओर शिक्षा को बाजार की वस्तु बना दिया है ताकि शिक्षा और शिक्षक बर्बादी के कगार पर पहुंच सके। इसी कड़ी में शिक्षा का बाजारीकरण , व्यवसायीकरण एवं निजीकरण की ओर सरकारी मशीनरी द्वारा सरकार के इशारों पर पूर्ण रूपेण धकेल दिया गया है ।

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पद यात्रा के मुख्य सदस्य

पद यात्रा में पीर मुहम्म्द, प्रवीण कुमार संजय पाल, रंजन कुमार, चिंताहरण उपाध्याय, अब्दुल खैर, सुनील कुमार, रवि शंकर,दिलीप मिश्र, उमाशंकर मिश्र,बबीता कुमारी,अंजू कुमारी,शीला कुमारी, मीना कुमारी, हरेराम, ओम प्रकाश, मुबारक, वीरेंद्र कुमार, जमील अहमद, डेनियल कुमार, राजेश कुमार, पियुष कुमार, वीरेंद्र शर्मा,जवाहर कुमार,अर्जुन चौहान, जाकिर हुसैन सहित अन्य मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

यह पद यात्रा कब हुई?
यह पद यात्रा मंगलवार को हुई।
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