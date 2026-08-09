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चौथे दिन भी काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों ने Proposed विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने इस अधिनियम को उच्च शिक्षा की स्वायत्तता के लिए खतरा बताया। आंदोलन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

चौथे दिन भी काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन

सीतामढ़ी। राज्य सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में शनिवार को लगातार चौथे दिन जिले के पांचों अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ बूटा के बैनर तले एसएलके कॉलेज, आरएसएस साइंस कॉलेज, एसआरके गोयनका कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों में कर्मियों ने कार्य करते हुए सरकार के प्रस्तावित अधिनियम के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। एसएलके कॉलेज में शिक्षक संघ बूटा के सचिव डॉ. सुशांत शेखर व डॉ. ललन कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों व कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया.

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प्रस्तावित अधिनियम पर शिक्षकों की मांग

इस दौरान शिक्षकों ने प्रस्तावित अधिनियम को वापस लेने की मांग करते हुए आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और व्यापक बनाने का निर्णय लिया।

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उच्च शिक्षा की स्वायत्तता खत्म करने वाला कानून

डॉ. श्री शेखर व डॉ. श्री कुमार ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए काला कानून है। इससे वर्षों से स्थापित उच्च शिक्षा की संरचना प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्वायत्तता एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला है। इसका शिक्षकों की शैक्षणिक और वैचारिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को सभी कॉलेजों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सामूहिक रूप से सीएल पर रहकर विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। 11 से 25 अगस्त तक कार्यस्थल पर प्रतिदिन दोपहर में घंटी बजाओ अभियान चलाकर विरोध जताया जाएगा। पांच सितंबर शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

लोकतांत्रिक और अकादमिक व्यवस्था कमजोर होने का आरोप

शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ई. अभिषेक रंजन ने कहा कि यह आंदोलन उच्च शिक्षा की प्रतिष्ठा बचाने और शिक्षकों के सम्मान की रक्षा का अभियान है। डॉ. चंद्रभूषण और प्रो. दीपक कुमार ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम विश्वविद्यालयों की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अकादमिक संस्कृति को कमजोर करेगा। अधिनियम वापस होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। मौके पर डॉ. निखत फातिमा, डॉ. ओमप्रकाश, डॉ. कामेश्वर प्रसाद, डॉ. संजय कुमार, डॉ. हिमांशु, लेखापाल सह कर्मचारी संघ के सुनील कुमार, गणेश प्रसाद, तकनीकी सहायक सौरभ श्रीवास्तव, अलका कुमारी, बैजू पासवान, कृष्ण कुमार, गौतम कुमार, उमाकांत कुमार, मनोज कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। इसी तरह एसआरके गोयनका कॉलेज में भी शिक्षक संघ बूटा के प्रो. सनाउल्लाह, डॉ. राकेश कुमार समेत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। डुमरा स्थित आरएसएस साइंस कॉलेज, आरएसएस महिला कॉलेज, जगन्नाथ सिंह कॉलेज चंदौली और बेलसंड कॉलेज में भी कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर प्रस्तावित अधिनियम का विरोध किया.

सामान्य प्रश्न

शिक्षकों ने किस अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन किया?
शिक्षकों ने प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के खिलाफ प्रदर्शन किया।
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