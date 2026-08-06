प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में शहर के कॉलेज में हुआ आंदोलन

बेतिया, बेतिया कार्यालय प्रस्तावित बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में बुधवार को बिहार

बेतिया, बेतिया कार्यालय प्रस्तावित बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में बुधवार को बिहार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर शहर के कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर के राम लखन सिंह यादव कॉलेज और एमजेके कॉलेज में आंदोलन किया गया। आंदोलन के तहत महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाए रखने, शिक्षा व्यवस्था की रक्षा करने तथा शिक्षक-कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने अपने बाह पर काली पट्टी लगाई राखी। प्राध्यापकों का कहना था कि प्रस्तावित अधिनियम से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होने की पूरी आशंका है। उन्होंने सरकार से अधिनियम के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और प्राध्यापक, कर्मचारियों तथा शिक्षा जगत की चिंताओं का समाधान करने की मांग उठाई गई। आंदोलन के दौरान संघर्ष मोर्चा द्वारा घोषित चरणबद्ध कार्यक्रमों को सफल बनाने का भी संकल्प लिया गया。

आंदोलन में भागीदारी आंदोलन में महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. राकेश कुमार राय के साथ वरीय प्राध्यापक डॉ. राम नागेश प्रसाद, डॉ. स्निग्धा लाल, डॉ. बसंती कुमारी, डॉ. अपर्णा शर्मा, डॉ. अजय पासवान, डॉ. धनंजय पाण्डेय, डॉ. पुष्पेंद्र, डॉ. सौरभ रंजन, डॉ. संजीव कुमार, डॉ. स्वीकृति, डॉ. लालजी यादव, डॉ. पूनम कुमारी, डॉ. रामचंद्र पासवान, डॉ. शफीउल्लाह, डॉ. राजेश कुशवाहा, डॉ. विजय कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी गण की सहभागिता रही।

छात्रों की स्थिति एमजेके कॉलेज में नामांकन के लिए लौटे छात्र

राम लखन सिंह यादव कॉलेज के साथ-साथ एमजेके कॉलेज में भी शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई छात्र पांचवी सूची में नामांकन के लिए महाविद्यालय पहुंचे थे, लेकिन धरना प्रदर्शन होने के कारण उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने बताया कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं पहले दिन नामांकन कार्य बाधित रहा है लेकिन अगले दिन से नामांकन किया जाएगा। मौके पर दर्जनों की संख्या में शिक्षकेत्तर कर्मचारी मौजूद थे।