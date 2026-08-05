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हथुआ कॉलेज के शिक्षकों ने काला फीता बांधकर किया विरोध, संशोधनों पर संवाद की मांग

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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हथुआ के गोपेश्वर महाविद्यालय के शिक्षकों ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ काला फीता बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने संवाद और सहमति से निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थागत स्वायत्तता बनाए रखी जा सके।

हथुआ कॉलेज के शिक्षकों ने काला फीता बांधकर किया विरोध, संशोधनों पर संवाद की मांग
हथुआ कॉलेज के शिक्षकों ने काला फीता बांधकर किया विरोध, संशोधनों पर संवाद की मांग

हथुआ। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में प्रस्तावित संशोधनों के विरोध में हथुआ स्थित गोपेश्वर महाविद्यालय के शिक्षकों ने बुधवार को काला फीता बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने काला फीता बांधकर ही अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया। महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में शिक्षकों ने कहा कि उच्च शिक्षा से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण विधायी बदलाव से पहले शिक्षकों और अन्य हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श जरूरी है। उनका कहना था कि संवाद और सहमति के आधार पर लिए गए निर्णय ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता,संस्थागत स्वायत्तता और शैक्षणिक माहौल को मजबूत कर सकते हैं। विरोध में शामिल डॉ. संजय कुमार सुमन, डॉ. विवेकानंद तिवारी, डॉ. अमित कुमार सुमन, डॉ. हीरामन, डॉ. विक्रांत कुमार, डॉ. विनोद कुमार तिवारी और डॉ. राजीव कुमार सहित महाविद्यालय के अन्य शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार और संबंधित प्राधिकारों तक पहुंचाएंगे।

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शिक्षकों ने अपेक्षा जताई कि प्रस्तावित संशोधनों पर आगे बढ़ने से पहले सभी पक्षों के साथ सार्थक संवाद स्थापित किया जाए, ताकि उच्च शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की टकराव की स्थिति न बने। (रिपोर्ट–सुनील कुमार मिश्र)

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Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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