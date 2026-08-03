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शिक्षकों का डीआईओएस के खिलाफ प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ के इटौंजा में शिक्षकों ने डीआईओएस के दुर्व्यवहार पर प्रदर्शन किया। 100 शिक्षकों ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और शिक्षक के सम्मान की रक्षा की मांग की। डीआईओएस ने शिक्षक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, जिसके बाद प्रदर्शन समाधान हुआ।

शिक्षकों का डीआईओएस के खिलाफ प्रदर्शन

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता इटौंजा स्थित राष्ट्रपिता स्मारक इंटर कॉलेज के हिन्दी विषय के शिक्षक राकेश कुमार के साथ डीआईओएस के कथित दुर्व्यवहार से नाराज शिक्षकों ने सोमवार को शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। उप्र. माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा के समर्थन में जुटे 100 शिक्षकों ने डीआईओएस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की और शिक्षक के सम्मान से खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाया। मामला तूल पकड़ता देख डीआईओएस देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने शिक्षक राकेश कुमार को कार्यालय बुलाया।

शिक्षकों का प्रदर्शन

डीआईओएस ने सार्वजनिक रूप से शिक्षक की पीठ पर हाथ फेर कर गलतफहमी को दूर किया। इसके बाद शिक्षकों का आक्रोश शांत हुआ और प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया।

शिक्षक राकेश कुमार का कहना है कि वह 30 जुलाई को डीआईओएस से व्यक्तिगत काम की सलाह लेने कार्यालय गया था। उन्होंने वार्ता के दौरान दुर्व्यहार किया था। शिक्षक ने इस घटना से आहत होकर आत्म हत्या किये जाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया था। राकेश कुमार के साथ हुई घटना को लेकर शिक्षकों में खासी नाराजगी थी। जिसके चलते सोमवार को बड़ी संख्या में शिक्षक एकजुट संगठन के नेतृत्व में शहीद स्मारक पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा का कहना है कि निरीक्षण या प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर किसी शिक्षक के साथ अपमानजनक व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को भी शिक्षकों से सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए।

डीआईओएस का बयान

वर्जन

शिक्षक राकेश कुमार कार्यालय में आकर लोन में हमसे गारंटर बनने के लिए दबाव डाल रहे थे। हमनें गारंटर बनने से मना कर दिया था। इसी से आहत थे। हमारी ओर से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। सोमवार को कार्यालय बुलाकर बातचीत कर समझाया। इसके बाद शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया।

देवेन्द्र पाण्डेय,डीआईओएस

अतिरिक्त प्रश्न

शिक्षक राकेश कुमार ने किस दिन डीआईओएस से सलाह ली?
शिक्षक राकेश कुमार ने 30 जुलाई को डीआईओएस से व्यक्तिगत काम की सलाह ली।
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