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निपुण भारत मिशन की समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर दिया गया जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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मंझनपुर में बुधवार को विभिन्न विकासखंडों के शिक्षकों की त्रैमासिक बैठक हुई। बैठक में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिक्षकों ने प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने का संकल्प लिया।

निपुण भारत मिशन की समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर दिया गया जोर

मंझनपुर, संवाददाता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बुधवार को विकासखंड सिराथू, चायल, कड़ा और कौशाम्बी के शिक्षक संकुलों की त्रैमासिक बैठक हुई। बैठक में निपुण भारत मिशन के तहत संचालित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।बैठक में निपुण भारत मिशन मॉनिटरिंग सेंटर के आंकड़ों के आधार पर शैक्षिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। डॉ. दिलीप तिवारी ने पठन संस्कृति विकसित करने और कैच-अप कार्यक्रम के प्रभावी संचालन पर बल दिया। एलएलएफ की जिला समन्वयक आरती वर्मा ने शिक्षक संदर्शिका के प्रभावी उपयोग पर प्रस्तुतीकरण दिया।

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वरिष्ठ प्रवक्ता अनूप कुमार गुप्ता ने शिक्षण गतिविधियों को बच्चों के अधिगम परिणामों से जोड़ने के निर्देश दिए। वहीं, डायट प्राचार्य निधि शुक्ला ने कहा कि शिक्षक संकुल बैठकें अनुभव साझा करने और नवाचारों का मंच बनें। उन्होंने छात्रों की नियमित उपस्थिति, खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, नियमित मूल्यांकन, निपुण तालिका अद्यतन रखने, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरने तथा निष्क्रिय आईसीटी लैब की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में सभी शिक्षक संकुलों ने प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने का संकल्प लिया।

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