शिक्षा बचाओ, देश बचाओ पैदल यात्रा शुरू
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में पदयात्रा निकाली। शिक्षकों ने नियमानुसार स्थानांतरण प्रक्रिया, प्रमोशन और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिक्कतों को लेकर आवाज उठाई। अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा के लिए सरकार की कार्रवाई नाकाफी है और बच्चों के लिए जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो रही।
मुंगेर, हिन्दुस्तान प्रतिनिध। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ,गोपगुट के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर पदयात्रा निकाली। शिक्षा बचाओ देश बचाओ पैदल यात्रा कार्यक्रम के तहत अम्बेडकर चौक किला परिसर से दर्जनों शिक्षकों ने पैदल मार्च करते हुए शहर के विभिन्न जगहों का भ्रमण किया। शिक्षकों ने सरकार से नियमानुसार शिक्षकों के स्थानांतरण की उचित प्रकिया लागू करने, शिक्षकों को प्रमोशन देने, जबरन स्थानांतरण पर रोक आदि की मांग कर रहे थे। अध्यक्ष ने बताया कि, सरकार के द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं किया जाना चिंता की बात है।
बच्चों को स्कूल में नामांकन के समय ही किताबें व पठन-पाठन की सामग्री मिलनी चाहिए। लेकिन नामांकन के 6 माह ,कभी-कभी आठ महीने बीतने के बाद किताबें मिल पाती है। इस स्थिति में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना असंभव है। मध्यान भोजन योजना अंतर्गत विभाग की ओर से बच्चों के लिए मिलने वाले 5 से 6 रुपए ना काफी है। इस अवसर पर विजय कुमार, जितेंद्र कुमार सिंह,अमन कुमार, शैलेश कुमार ,अशोक कुमार सिंहा, राजीव रंजन राय ,सुधांशु कुमार ,अजय कुमार झा, सुनील कुमार चौधरी ,कृष्ण रंजन, रंजन रजक,शमशाद आलम सहित अन्य थे।
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