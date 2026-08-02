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अभय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जर्नादन संगठन मंत्री घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्यवाही बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। टीईटी, पुरानी पेंशन बहाली और सदस्यता अभियान पर विचार-विमर्श किया गया। यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो आंदोलन की चेतावनी दी गई।

अभय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जर्नादन संगठन मंत्री घोषित

बस्ती, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की शनिवार को आयोजित कार्यवाही बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक का मुख्य विषय

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। बैठक में सांगठनिक विस्तार पर चर्चा के साथ ही अभय प्रताप सिंह को दुबौलिया विकास क्षेत्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जर्नादन प्रसाद शुक्ल को जिला संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा गया। बैठक में टीईटी, पुरानी पेंशन बहाली, विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान तथा संगठन को मजबूत बनाने सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

निर्णय और भविष्य की योजनाएं

निर्णय लिया गया कि सदस्यता अभियान चलाने के साथ ही अक्टूबर माह से से सभी विकास क्षेत्रों में अधिवेशन कराया जाएगा। संघ जिलाध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से लंबित शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए। कहा कि यदि शिक्षकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बैठक में अरुण देव शुक्ल,आनंद दूबे, अभय सिंह यादव, राजकुमार सिंह, शैल शुक्ल, नरेंद्र दूबे, दिवाकर सिंह, ओमप्रकाश पांडेय, रजनीश मिश्र, राजीव पांडेय, रीता शुक्ला, विकास पांडेय, उमाशंकर मणि, रूसीला दिवाकर, सरिता पांडेय, सतीश शंकर शुक्ल, राम वर्मा, पटेश्वरी निषाद, मोहम्मद सलाम, विवेक कुमार शुक्ला सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किन समस्याओं पर चर्चा की गई?
बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं, टीईटी, पुरानी पेंशन बहाली, और विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने पर चर्चा हुई।
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