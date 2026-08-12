प्राचार्य को एकल हस्ताक्षर से वेतन आहरित करने का मिला अधिकार

पीलीभीत। उपाधि महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के दो महीने के बकाया वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। अब प्राचार्य को एकल हस्ताक्षर से वेतन आहरित करने का अधिकार मिल गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उपाधि महाविद्यालय में अनुदानित और स्ववित्तपोषित संकाय में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को जून और जुलाई का वेतन भुगतान नहीं किया गया। इसको लेकर शिक्षक-शिक्षिकाओं ने कई बार ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी थी। मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली मंडल डॉ.आरके गोस्वामी ने उपाधि महाविद्यालय के प्रबंध समिति के कार्यकाल, चुनाव आदि बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी।

इस पर एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर प्रबंध समिति के बारे में जानकारी दे दी। पत्र में कहा गया कि वर्ष 2022 में उपाधि महाविद्यालय की प्रबंध समिति का अनुमोदन किया गया था, जिसका कार्यकाल तीन वर्ष का था। प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस मामले से शासन को अवगत कराया गया। अब शिक्षक एवं कर्मचारियों के हित में वेतन बिल पारित करने के लिए प्राचार्य को एकल हस्ताक्षर अनुमति दे दी गई है। इसके बाद शिक्षक-शिक्षिकाओं के वेतन भुगतान होने का रास्ता साफ हो गया है। इस बाबत क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ.आरके गोस्वामी ने आदेश भेज दिया है, जो प्राचार्य को प्राप्त हो गया है। प्राचार्य प्रोफेसर दुष्यंत कुमार का कहना है कि वेतन भुगतान के लिए एकल हस्ताक्षर का अधिकार दे दिया गया है। प्रबंध समिति कालातीत हो गई है। वेतन बिल तैयार कराकर जल्द ही भुगतान करा दिया जाएगा। मुझे आदेश मिल गया है।