वेतन के अभाव में शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बदतर

​पचरुखी, एक संवाददाता। प्रखंड के नियोजित एवं प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों को पिछले दो महीनों से वेतन न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वेतन रुकने से शिक्षकों के समक्ष परिवार चलाने और जीवन-यापन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। शिक्षक नेता जयप्रकाश सिंह के अनुसार, शिक्षकों का वेतन दो मदों जीओबी तथा समग्र शिक्षा से जारी होता है, लेकिन बजट के अभाव में भुगतान पूरी तरह लंबित है। वेतन न मिलने से कई परिवार तंगहाली की कगार पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा, अधिकांश शिक्षकों ने विभिन्न बैंकों से ऋण ले रखा है। समय पर वेतन न मिलने से वे बैंक किस्त जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बैंक उन पर दबाव बना रहे हैं और वे मानसिक तनाव झेलने को मजबूर हैं।