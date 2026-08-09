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एसआईआर के बीच सोशल ऑडिट से शिक्षक परेशान

By Mahavir chauhan
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान स्कूलों के शिक्षकों पर अतिरिक्त ड्यूटी का दबाव है। यूएसएएटीए संस्था द्वारा सोशल ऑडिट के लिए फोन करने का मामला सामने आया है, जिससे शिक्षक असमंजस में हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ ने आग्रह किया है कि सोशल ऑडिट एसआईआर कार्य के बाद किया जाए।

एसआईआर के बीच सोशल ऑडिट से शिक्षक परेशान

देहरादून। जिले में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत अधिकांश विद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। एसआईआर कार्य के लिए प्रशासन की ओर से शिक्षकों पर लगातार दबाव के बीच अब यूएसएएटीए संस्था द्वारा विद्यालयों के सोशल ऑडिट के लिए भी शिक्षकों को फोन कर दबाव डालने का मामला सामने आया है। इससे शिक्षक असमंजस में हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक और मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर सोशल ऑडिट एसआईआर कार्य पूरा होने के बाद कराने की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि अतिरिक्त ड्यूटी के कारण विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है और कई स्कूलों में पढ़ाई सीमित शिक्षकों के भरोसे चल रही है।

जिला मंत्री रूपक पुरी ने कहा कि शिक्षक विभागीय कार्यों से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन वर्तमान में एसआईआर का अतिरिक्त दबाव है। ऐसे में सोशल ऑडिट बाद में कराया जाए। उन्होंने ऑडिट के दायरे को भी स्पष्ट करने की मांग की। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद जायसवाल ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।

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लेखक के बारे में

Mahavir chauhan

शॉर्ट बायो: महावीर चौहान पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान देहरादून में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्यरत हैं।

परिचय एवं अनुभव
महावीर चौहान प्रिंट मीडिया में 2011 से सक्रिय हैं। महावीर चौहान ने अपने करियर की शुरुआत 2011 में अमर उजाला शिमला से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2012 में दैनिक हिन्दुस्तान में हरिद्वार से सफर शुरू किया। इसके बाद हल्द्वानी तैनात रहे। वर्ष 2020 से देहरादून में कार्यरत हैं।

कॅरियर का सफर
महावीर चौहान ने अपने करियर की शुरुआत 2011 में अमर उजाला शिमला से की,जहां उन्होंने सिटी टीम में बतौर रिपोर्टर करीब एक साल तक कार्य करते हुए पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2012 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र के साथ नए सफर की शुरुआत की। हरिद्वार में ढाई साल तक रिपोर्टर के तौर पर कार्य किया। 2014 से सितंबर 2015 तक हिन्दुस्तान देहरादून में बतौर सुपर स्ट्रिंगर कार्य किया। सितंबर 2015 से दिसंबर 2019 तक हल्द्वानी यूनिट में सब एडिटर के तौर पर कार्य किया। वर्ष 2020 से देहरादून में कार्यरत हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
जवाहर नवोदय विद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नाहन और पांवटा साहिब डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद देवसंस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से मास कॉम किया। इस दौरान आकाशवाणी नजीबाबाद उत्तरप्रदेश के साथ कार्य किया। शिमला में दूरदर्शन में एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

एंटरटेनमेंट और विजन
लाइफस्टाइल विषयों, बाजार, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि विषयों पर महावीर चौहान की गहरी समझ है। समय- समय पर सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। मौजूदा समय में देहरादून में नगर निगम, एमडीडीए, स्मार्ट सिटी, कैन्ट बोर्ड, सिंचाई विभाग, उपभोक्ता फोरम की कवरेज कर रहे हैं। महावीर चौहान का मानना है कि पाठकों का भरोसा बरकरार रखने के लिए तथ्यपरक पत्रकारिता जरूरी है।

विशेषज्ञता
दून शहर की विभिन्न योजनाओं को लेकर गहरी समझ।
नगर निगम, एमडीडीए, स्मार्ट सिटी से संबंधित प्रोजेक्ट।
इंफ्रास्ट्रक्चर, मास्टर प्लान जैसे विषयों पर पकड़।

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