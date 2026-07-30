पांच माह से नहीं मिला वेतन, सीएम को भेजा पत्र

युवा के लिए ---- बक्सर। जिले के संस्कृत स्कूल व मदरसा में कार्यरत शिक्षकों को पांच माह से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। परेशान शिक्षकों ने सीएम को पत्र भेजकर वेतन भुगतान की गुहार लगाई है। भेजे पत्र में शिक्षकों ने कहा है कि पांच माह से वेतन नहीं मिलने से उनकी माली हालत खराब हो गई है। उनके बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे है। अब तो हालत हो गई कि दुकानदार उधार भी राशन देने से इनकार कर रहे है। वेतन भुगतान की मांग करने वालों में रामाश्रय ओझा, किरेश राय, अवधेश पांडेय, जितेंद्र तिवारी, जितेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार पांडेय, आनंद शंकर त्रिवेदी, मो. जमीरूद्दीन, मो. जमाल अख्तर सहित अन्य शामिल है।