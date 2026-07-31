Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्थानांतरण पर बीईओ को दी भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

पचपेड़वा में ब्लॉक संसाधन केंद्र पर शिक्षकों ने खंड शिक्षाधिकारी घनश्याम वर्मा के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया। इस दौरान वक्ताओं ने उनके नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए की गई सकारात्मक पहलों की सराहना की। घनश्याम वर्मा ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

स्थानांतरण पर बीईओ को दी भावभीनी विदाई

पचपेड़वा। ब्लॉक संसाधन केंद्र पचपेड़वा में खंड शिक्षाधिकारी घनश्याम वर्मा के स्थानांतरण पर शिक्षकों ने विदाई समारोह आयोजित कर उनके कार्यकाल की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि उनके नेतृत्व में ब्लॉक में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कई सकारात्मक पहल हुईं। अपने संबोधन में घनश्याम वर्मा ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामूहिक प्रयास और जिम्मेदारी के साथ नैतिक कर्तव्यों के निर्वहन से ही संभव है। समारोह में आलोक पाठक, मनोज अग्रहरि, संजय मिश्र, अफजाल अहमद, अनिल यादव, अनूप चंद मौर्य, राजेश पांडेय, बृजेश सिंह, राहुल राय सहित तमाम शिक्षक मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।