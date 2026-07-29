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स्थानांतरण पोर्टल खुलते ही बढ़ीं शिक्षकों की उम्मीदें, तकनीकी दिक्कतें बनीं परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बुधवार को शुरू हुई। पहले ही दिन तकनीकी समस्याएं सामने आईं, विशेषकर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए। शिक्षकों को विकल्पों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यदि समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं हुआ, तो कई योग्य शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएंगे।

स्थानांतरण पोर्टल खुलते ही बढ़ीं शिक्षकों की उम्मीदें, तकनीकी दिक्कतें बनीं परेशानी

オンライン आवेदन शुरू, पारस्परिक स्थानांतरण का विकल्प नहीं मिलने से कई शिक्षक असमंजस में छपरा। राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। पोर्टल सक्रिय होते ही बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन करना शुरू कर दिया।

तकनीकी समस्याएं

हालांकि आवेदन के पहले ही दिन पोर्टल में कुछ तकनीकी एवं सूचनात्मक समस्याएं भी सामने आने लगी हैं, जिससे कई शिक्षक परेशान हैं। सबसे अधिक परेशानी पारस्परिक स्थानांतरण (म्यूचुअल ट्रांसफर) के इच्छुक शिक्षकों को हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को आवेदन के दौरान राजकीयकृत विद्यालयों का विकल्प नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को उत्क्रमित विद्यालयों का विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहा है।

शिक्षक की मांगें

शिक्षकों का कहना है कि यदि इस तकनीकी समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में पात्र शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है कि समान योग्यता और समान पद पर कार्यरत शिक्षकों के लिए विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग से पोर्टल की तकनीकी खामियों को जल्द दूर करने तथा पारस्परिक स्थानांतरण के सभी पात्र विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आवेदन की समय-सीमा को देखते हुए समस्याओं का शीघ्र समाधान आवश्यक है, ताकि कोई भी शिक्षक आवेदन से वंचित न रहे。

सामान्य प्रश्न

शिक्षकों को आवेदन के दौरान किन तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा?
शिक्षकों ने कहा कि उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राजकीयकृत विद्यालयों का विकल्प नहीं दिख रहा है और राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को उत्क्रमित विद्यालयों का विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहा है।

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