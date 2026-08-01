Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी शनिवार को हाफ डे नहीं, शिक्षकों में निराशा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

परसथुआ, एक संवाददाता। उत्तर के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को विद्यालयों में हाफ डे करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद शि

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी शनिवार को हाफ डे नहीं, शिक्षकों में निराशा

परसथुआ, एक संवाददाता। मुख्यमंत्री की ओर से शनिवार को विद्यालयों में हाफ डे किए जाने की घोषणा के बावजूद इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं होने से शिक्षकों में निराशा देखी गई। नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह के रोहतास जिलाध्यक्ष मुन्ना कुमार पांडेय और सचिव धनंजय कुमार ने बताया कि 23 जुलाई 2026 को विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रश्न के उत्तर के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को विद्यालयों में हाफ डे करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया। जिससे जिले के शिक्षक पूरे दिन आदेश का इंतजार करते रहे।

शिक्षक नेताओं ने कहा कि पूर्व में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को विद्यालयों में हाफ डे की घोषणा की थी। लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका था। संघ के मीडिया प्रभारी अजय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होना निराशाजनक है। उन्होंने सरकार से जल्द आदेश जारी कर घोषणा को लागू करने की मांग की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।