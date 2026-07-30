स्कूलों में कामकाज बाधित, बीआरसी में नहीं मिले एक भी शिक्षक

मधुबनी, निज संवाददाता। जिले में शिक्षकों के डेपुटेशन का खेल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। रहिका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से डीएलएड परीक्षा व्यवस्था से अलग 27 शिक्षकों को बीआरसी में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। इन शिक्षकों को करीब 15 दिनों तक बीआरसी में योगदान देने का आदेश दिया गया, लेकिन गुरुवार को हिन्दुस्तान पड़ताल में स्थिति इसके बिल्कुल उलट मिली। बीआरसी कार्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षकों में से एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं मिला। कार्यालय में केवल कंप्यूटर ऑपरेटर अंजनी कुमार तथा पहले से डेपुटेशन पर कार्यरत टेकनाथ प्लस-टू उच्च विद्यालय की कंप्यूटर विज्ञान शिक्षिका कुमारी रेशु ही काम करती मिलीं।

बाकी 27 शिक्षकों के बारे में जानकारी मिली कि वे केवल योगदान देकर अपने-अपने घर चले गए हैं। यहां पर पांच शिक्षकों के भी बैठने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में इसमें यहां पर 27 शिक्षकों का प्रतिनियोजन शिक्षा विभाग की मनमान की पोल खोल दिया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के अनुसार वाटसन प्लस-टू उच्च विद्यालय, शिवगंगा बालिका प्लस-टू उच्च विद्यालय और जीएमएसएस प्लस टू उवि के शिक्षकों को बीआरसी में प्रतिनियुक्त किया गया है। हालांकि परीक्षा से अलग होने के बावजूद इन शिक्षकों की स्कूलों में आवश्यकता बनी हुई है। वर्तमान में नामांकन, रजिस्ट्रेशन स्लिप का शुद्धिकरण, विभिन्न प्रमाणपत्रों का वितरण, अभिलेख संधारण तथा अन्य प्रशासनिक कार्य लगातार चल रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को विद्यालयों से हटाने से शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो गयी है। इस प्रतिनियोजन के लिए संबंधित एचएम से भी विमर्श नहीं किया गया। किसी तरह की प्लानिंग किये बिना और एचएम से बिना किसी सहमति के ही ऐसे शिक्षकों का प्रतिनियोजन कर दिया गया है। पड़ताल के दौरान यह भी सामने आया कि प्रतिनियुक्त शिक्षकों से बीआरसी में कौन-सा कार्य कराया जाएगा, इसकी कोई स्पष्ट कार्ययोजना या जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इससे पूरे डेपुटेशन की आवश्यकता और औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं।शिक्षक संगठनों और शिक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि जिले में महीनों तक शिक्षकों का इस तरह डेपुटेशन कर उन्हें बिना स्पष्ट कार्य के रखने की परंपरा बन गई है। इससे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बढ़ती है, जबकि सरकारी खजाने से वेतन का भुगतान लगातार होता रहता है। मिथिला मूवमेंट अगेंस्ट करप्सन के संदीप पाासवान ने बताया कि इसतरह के मामले की उच्चस्तरीय जांच कर यह पता लगाने की मांग की है कि बिना कार्य के शिक्षकों को बीआरसी में प्रतिनियुक्त करने का औचित्य क्या है। साथ ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर ऐसी व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की गई है। डीईओ अक्षय कुमार पांडेय ने बताया कि इसतरह के प्रतिनियेाजन की जांच कर कार्रवाई होगी।