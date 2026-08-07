Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिक्षकों ने बीएसए को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बीएसए आकांक्षा रावत से मुलाकात करते हुए शिक्षकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों की कमी, एकल विद्यालयों की स्थिति, ऑनलाइन उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, और अन्य मुद्दों का समाधान करने की मांग की गई।

शिक्षकों ने बीएसए को सौंपा ज्ञापन
शिक्षकों ने बीएसए को सौंपा ज्ञापन

श्रावस्ती,संवाददाता। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष विनय कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में बीएसए आकांक्षा रावत से मुलाकात की। इस दौरान परिषदीय शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों की कमी व एकल/शिक्षक विहीन विद्यालयों की स्थिति को देखते हुए छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का दबाव न बनाने, अपार आईडी का कार्य शिक्षकों से न कराने, 1345 विद्यालयों को दी गई नोटिस तत्काल वापस लेने, यह कार्य ब्लॉक व जिलास्तर के कार्मिकों से कराने, मध्यान्ह भोजन ये कन्वर्जन कॉस्ट एवं खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराने, मध्यान्ह भोजन का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से कराने, 15000 बीटीसी व उर्दू शिक्षक भर्ती के तहत 10 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षकों का चयन वेतनमान स्वीकृत करने, 12460 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों का सत्यापन पूर्ण कराकर एरियर भुगतान कराने सहित अन्य मांग शामिल है।

ज्ञापन देने वालों में सत्य प्रकाश वर्मा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, डॉ आनन्द त्रिपाठी, सुनीलदत्त शुक्ला, अंकित श्रीवास्तव, हरीश कुमार, गंगाराम यादव, दिवाकर प्रताप सिंह राम मिलन यादव, अनूप वर्मा, राकेश श्रीवास्तव शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।