शिक्षकों ने बीएसए को सौंपा ज्ञापन

श्रावस्ती,संवाददाता। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष विनय कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में बीएसए आकांक्षा रावत से मुलाकात की। इस दौरान परिषदीय शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों की कमी व एकल/शिक्षक विहीन विद्यालयों की स्थिति को देखते हुए छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का दबाव न बनाने, अपार आईडी का कार्य शिक्षकों से न कराने, 1345 विद्यालयों को दी गई नोटिस तत्काल वापस लेने, यह कार्य ब्लॉक व जिलास्तर के कार्मिकों से कराने, मध्यान्ह भोजन ये कन्वर्जन कॉस्ट एवं खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराने, मध्यान्ह भोजन का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से कराने, 15000 बीटीसी व उर्दू शिक्षक भर्ती के तहत 10 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षकों का चयन वेतनमान स्वीकृत करने, 12460 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों का सत्यापन पूर्ण कराकर एरियर भुगतान कराने सहित अन्य मांग शामिल है।