सुधवर प्रकरण में शिक्षक संघ ने उठाई बहाली की मांग, बीएसए को सौंपा ज्ञापन

मंझनपुर, संवाददाता। प्राथमिक विद्यालय सुधवर में छात्र की मौत के बाद निलंबित किए गए शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर बुधवार को प्राथमिक शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेंद्र कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंचे शिक्षक प्रतिनिधियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर निलंबन आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की।संघ के पदाधिकारियों कहना है कि घटना के बाद तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय के पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया गया था। जबकि बाद में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र के शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी चोट का उल्लेख नहीं है और मृत्यु का कारण निमोनिया से उत्पन्न चिकित्सीय जटिलता बताया गया है।

शिक्षक संघ ने मांग की कि जांच में सभी तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शामिल करते हुए निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि बिना विस्तृत जांच के की गई कार्रवाई से शिक्षकों में असंतोष है। वहीं जिलामंत्री रामबाबू दिवाकर ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से शिक्षकों का मनोबल प्रभावित होता है तथा उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होती है। उन्होंने प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कर निलंबित शिक्षकों को बहाल करने की मांग की। बीएसए कमलेंद्र कुशवाहा ने शिक्षक प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित सभी उपलब्ध साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए बहाली के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान ईश्वर शरण सिंह, भोलानाथ चौधरी, डॉ. आलोक सोनी, रमेश सिंह, डॉ. विनय सिंह, अफरोज आलम, विनोद सिंह, आशीष शुक्ल, सुखलाल, भीम प्रकाश, अनुराग यादव, शैलेन्द्र, विकास, अवधेश समेत बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।