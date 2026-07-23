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पदोन्नति के लिए गरजे प्रदेशभर के राजकीय शिक्षक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में शिक्षकों ने राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और अधीनस्थ राजपत्रित पद पर पदोन्नति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। शिक्षकों ने कहा कि अफसरों की लापरवाही से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने 15 दिनों के भीतर मांग पूरी न होने पर चाक डाउन हड़ताल की चेतावनी दी।

पदोन्नति के लिए गरजे प्रदेशभर के राजकीय शिक्षक
पदोन्नति के लिए गरजे प्रदेशभर के राजकीय शिक्षक

प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के प्रवक्ता और अधीनस्थ राजपत्रित पद पर पदोन्नति की मांग को लेकर लखनऊ, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, हरदोई, आजमगढ़ और देवरिया समेत विभिन्न जिलों के शिक्षकों ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में धरना दिया।

शिक्षकों की चिंताएँ

वक्ताओं ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही का खामियाजा शिक्षक भुगत रहे हैं। तमाम शिक्षक हर साल बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।

मांगपत्र सौंपना

अंत में शिक्षक नेताओं ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक के प्रतिनिधि सहायक शिक्षा निदेशक सेवाएं एक राकेश सिंह एवं अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के स्टेनो सुरेश पटेल को मांगपत्र सौंपा। राकेश सिंह ने आश्वासन दिया कि पदोन्नति की कार्यवाही 15 दिनों के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी।

संघ की चेतावनी

राजकीय शिक्षक संघ की संरक्षिका छाया शुक्ला, संरक्षक रामेश्वर पांडेय, पूर्व अध्यक्ष रामसहाय शर्मा, अध्यक्ष सत्यशंकर मिश्रा, महामंत्री अरुण यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक पांडे व कंचन माला, संयुक्त मंत्री अनिल कुमार और बीना गौर आदि ने चेतावनी दी कि 15 दिनों के अंदर मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में तीन दिवसीय चाक डाउन हड़ताल करेंगे और जरूरत पड़ी तो शिविर कार्यालय लखनऊ में भी धरना देंगे।

धरना देने वालों का समूह

धरना देने वालों में रामकेश, प्रदीप शुक्ला, वेद त्रिपाठी, आरके त्रिपाठी, वीके तिवारी, शेषनाथ, वेद दुबे, नुरूल हुदा, जेडआर खान, बीके मिश्रा, मनोज चौधरी, सुनील कुमार, रविंद्र यादव, जोगेंद्र यादव, अजय पांडेय, आशु मिश्रा, संतोष पांडे, विपिन आर्या, अभय कुमार उपाध्याय, रणविजय, निर्मल जायसवाल, दुर्गेश पांडेय, अर्चना त्रिपाठी, ममता त्रिपाठी, निवेदिता मिश्रा, कुसाम्भ यादव, रामअजोर, रवि त्रिपाठी, पुरुषोत्तम प्रजापति, कुंवर सिंह, अलख निरंजन, प्रमोद पाल, लवकुश, शोभरानी आदि शामिल थीं।

सामान्य प्रश्न

शिक्षकों ने किस मांग को लेकर धरना दिया?
शिक्षकों ने राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और अधीनस्थ राजपत्रित पद पर पदोन्नति की मांग को लेकर धरना दिया।

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