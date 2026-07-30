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सहरसा : मदरसा व संस्कृत विद्यालय कर्मियों ने छह माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सहरसा के शिक्षकों ने बिहार स्टेट मदरसा एवं संस्कृत टीचर्स एसोसिएशन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वेतन भुगतान छह माह से लंबित है, जिससे शिक्षकों और कर्मियों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने मानवीय आधार पर समयबद्ध भुगतान की मांग की है।

सहरसा : मदरसा व संस्कृत विद्यालय कर्मियों ने छह माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग

सहरसा से राजेश कुमार बिहार स्टेट मदरसा एवं संस्कृत टीचर्स एसोसिएशन, सहरसा ने गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के छह माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने कहा कि जांच के नाम पर पिछले छह माह से वेतन भुगतान लंबित है, जिससे शिक्षक एवं कर्मियों के समक्ष आर्थिक संकट गहरा गया है। ज्ञापन में बताया गया कि वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, बैंक ऋण की किस्त और दैनिक जरूरतों को पूरा करना कठिन हो गया है।

इससे शिक्षकों का मनोबल भी प्रभावित हो रहा है तथा शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मानवीय आधार पर संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर लंबित वेतन का अविलंब भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की। ज्ञापन की प्रतिलिपि शिक्षा मंत्री एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी भेजी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष सुरज कुमार, सचिव श्यामसुंदर पाठक समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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