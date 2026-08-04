वेतन के लिए आंदोलन करने की चेतावनी

दरभंगा। मिथिला संस्कृत उच्च विद्यालय, लहेरियासराय के प्रांगण में दरभंगा जिले के विभिन्न संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले पांच-छह माह से लंबित वेतन भुगतान की गंभीर समस्या पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने कहा कि कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण उनके एवं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। उन्होंने बताया कि नियमित आय के अभाव में परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, इलाज तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी कठिन हो गया है।

समय पर वेतन भुगतान नहीं होने से कई परिवार आर्थिक संकट और भुखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर पांच अगस्त को डीएम व डीईओ को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके माध्यम से राज्य सरकार से अविलंब सभी लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की जाएगी। सभी ने एकजुट होकर समय पर वेतन भुगतान की मांग उठाई और कहा कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आगे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की रूपरेखा भी तय की जाएगी। बैठक में डॉ. कमलाकांत झा, चंचल कुमार, अमित कुमार दूबे, चन्द्र भूषण, सुमन कुमार झा, नीता कुमारी, अजित कुमार झा, मृत्युंजय झा, समीर झा, गोपाल झा तथा विनोदानंद झा सहित जिले के कई शिक्षक व कर्मी थे।