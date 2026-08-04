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विनियमित तदर्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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माध्यमिक शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के नेतृत्व में सचिवालय में अपर मुख्य सचिव से मिलकर विनियमित तदर्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की। विधायक ने कहा कि 1993 से 2000 के बीच नियुक्त शिक्षकों को भी यह लाभ मिलना चाहिए।

विनियमित तदर्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग

माध्यमिक शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा से मुलाकात कर विनियमित तदर्थ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग उठाई। विधायक ने कहा कि वर्ष 2007 में आमेलित विषय विशेषज्ञों को ओपीएस का लाभ मिल चुका है, जबकि 1993 से 2000 के बीच नियुक्त तदर्थ शिक्षक करीब 30 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना न्यायसंगत है। अपर मुख्य सचिव ने मामले के समाधान का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा मनोज गुप्ता, अनिल चौहान, अभय गुप्ता और हरिशंकर भारतीय मौजूद रहे।

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