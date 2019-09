Happy Teachers Day 2019: अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कही यह बड़ी बात

आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद से लेकर पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल तक ने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर शिक्षक दिवस की बधाई दी और कहा कि हम कभी शिक्षकों का कर्ज नहीं चुका सकते। बता देंक ि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी।

Happy teachers day 2019: शिक्षक दिवस से जुड़ी ये बातें जानते हैं आप

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हम अपने शिक्षकों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। वे राष्ट्र का निर्माण करते हैं और हमारे समाज के भविष्य को आकार देते हैं। आइए हम शिक्षक दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि हम अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान और इज्जत करें।

We can never repay the debt of our teachers. They build the nation and shape the future of our society.

Let us resolve on the occasion of Teachers Day to always respect and honour our teachers