Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी मुख्यालय पर कल करेंगे विरोध प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी मुख्यालय पर कल करेंगे विरोध प्रदर्शन • विश्वविद्यालय अधिनियम के खिलाफ शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का श

मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी मुख्यालय पर कल करेंगे विरोध प्रदर्शन

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में मगध विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शिक्षक संघ के साथ शिक्षकेतर कर्मचारी संघ भी अपनी एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। आंदोलन का तय रूपरेखा के तहत चार दिनों तक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा कि सामूहिक अवकाश लेकर सभी कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। शनिवार को मन्नूलाल पुस्तकालय सभागार में मगध विश्वविद्यालय स्नातकोतर शिक्षक संघ की आमसभा हुई। इसमें प्रस्तावित अधिनियम को विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए 10 अगस्त को सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

ये भी पढ़ें:नई नीति के विरोध में कल सामूहिक अवकाश पर रहेंगे शिक्षक-कर्मी

आमसभा में शिक्षकों ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधान लागू होने से विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संघ के अनुसार स्नातकोत्तर विभागों को राज्यपाल के अधीन तथा स्नातक कॉलेजों को सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव विश्वविद्यालयों की ऐतिहासिक स्वायत्तता को प्रभावित करेगा। शिक्षकों ने ऐसे प्रावधानों का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया। फुटाब, फुस्टाब सहित बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघों के संयुक्त आह्वान पर राज्यव्यापी आंदोलन में मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक भी शामिल होंगे। संघ ने कुलपति को 10 अगस्त को सामूहिक अवकाश की सूचना दे दी है। शिक्षक अवकाश पर रहने के बावजूद विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद रहेंगे। सोमवार को सुबह 11 बजे प्रशासनिक भवन के समक्ष विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन में सभी अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों से भी भागीदारी की अपील की गई है। धरना के बाद कुलपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Magadh University Gaya Latest News Gaya News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।