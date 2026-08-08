मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी मुख्यालय पर कल करेंगे विरोध प्रदर्शन

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में मगध विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शिक्षक संघ के साथ शिक्षकेतर कर्मचारी संघ भी अपनी एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। आंदोलन का तय रूपरेखा के तहत चार दिनों तक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा कि सामूहिक अवकाश लेकर सभी कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। शनिवार को मन्नूलाल पुस्तकालय सभागार में मगध विश्वविद्यालय स्नातकोतर शिक्षक संघ की आमसभा हुई। इसमें प्रस्तावित अधिनियम को विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए 10 अगस्त को सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

आमसभा में शिक्षकों ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधान लागू होने से विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संघ के अनुसार स्नातकोत्तर विभागों को राज्यपाल के अधीन तथा स्नातक कॉलेजों को सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव विश्वविद्यालयों की ऐतिहासिक स्वायत्तता को प्रभावित करेगा। शिक्षकों ने ऐसे प्रावधानों का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया। फुटाब, फुस्टाब सहित बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघों के संयुक्त आह्वान पर राज्यव्यापी आंदोलन में मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक भी शामिल होंगे। संघ ने कुलपति को 10 अगस्त को सामूहिक अवकाश की सूचना दे दी है। शिक्षक अवकाश पर रहने के बावजूद विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद रहेंगे। सोमवार को सुबह 11 बजे प्रशासनिक भवन के समक्ष विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन में सभी अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों से भी भागीदारी की अपील की गई है। धरना के बाद कुलपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा।