शिक्षक से मारपीट में चार आरोपियों को पकड़ा
सिकंदरपुर में एक निजी स्कूल के दो शिक्षकों को रास्ते में आधा दर्जन युवकों ने घेर कर मारा और धमकी दी। घटना के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं। यह घटना लिलकर इलाके में हुई, जब शिक्षक छुट्टी के बाद बाइक से लौट रहे थे।
सिकन्दरपुर। एक निजी स्कूल के शिक्षक से मारपीट और धमकी देने के मामले में पुलिस ने बुधवार को चार आरोपियों को पकड़ लिया। इस घटना में फरार दो आरोपियों की पुलिस खोजबीन कर रही है। बताया जाता है कि इलाके के लिलकर में संचालित एक निजी स्कूल में कार्यरत रसड़ी निवासी साहित्य और एकसार निवासी हिमांशु सोनी बुधवार को छुट्टी के बाद बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में मिर्जापुर गांव के पास दो बाइकों पर सवार आधा दर्जन युवकों ने शिक्षकों को घेर लिया। आरोपियों ने मारपीट के साथ ही धमकी देते हुए फरार होने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने पुलिस की मदद से चार को पकड़ लिया।
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