प्रस्तावित विधेयक के विरोध में एचएस कॉलेज के शिक्षक-कर्मचारी हड़ताल पर
हवेली खड़गपुर में शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने सोमवार को विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और संबद्ध महाविद्यालयों की व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव के खिलाफ हड़ताल की। इस हड़ताल के कारण कॉलेज का कार्यालय बंद रहा और कर्मचारियों की गतिविधियाँ कम रहीं। शिक्षकों ने मुंगेर विश्वविद्यालय में धरने में भाग लिया।
हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता एवं संबद्ध महाविद्यालयों की व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में सोमवार को नगर के हरि सिंह महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कारण महाविद्यालय के कार्यालय में ताला लटका रहा और कार्यालयी कामकाज प्रभावित रहा। महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मुंगेर विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुंगेर गये थे। इस दौरान कुछ शिक्षक महाविद्यालय में मौजूद रहे। मुंगेर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से बिहार सरकार के प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता एवं संबद्ध महाविद्यालयों की वर्तमान नियामक व्यवस्था को यह विधेयक प्रभावित करेगा।
इधर महाविद्यालय के कार्यालय का कामकाज रहा प्रभावित रहा। महाविद्यालय के कार्यालय में ताला लटका रहा। वहीं शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित धरना में शामिल होने के कारण महाविद्यालय परिसर में सामान्य दिनों की अपेक्षा छात्र छात्राओं और शिक्षक कर्मचारियों की गतिविधियां कम रहीं।इस संबंध में प्राचार्य डॉ. देवेंद्र राम ने बताया कि बिहार सरकार के प्रस्तावित विधेयक के विरोध में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी हड़ताल पर हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित धरना में शामिल होने गए है। उन्होंने बताया कि कॉलेज खुला हुआ है।
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