कॉलेज के शिक्षक व कर्मचारी ने शुरू की विरोध सभा

शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्रस्तावित बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 का विरोध कर रहे हैं। गया कॉलेज में आंदोलन के तीसरे चरण में छात्रों ने समय-समय पर नारेबाजी की। शिक्षकों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और अगर सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है, तो आंदोलन को बढ़ाया जाएगा।

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की रक्षा और प्रस्तावित बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 की विसंगतियों के विरोध में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। फुटाब, फुस्टाब तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलन के तीसरे चरण की शुरुआत मंगलवार से हुई। गया कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से सभा कर अधिनियम के विरोध में नारेबाजी की। शिक्षकों ने कहा कि महाविद्यालय के सभी कार्यों का नियमित रूप से निष्पादन करते हुए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया जा रहा है। शिक्षक संघ की अध्यक्ष प्रो. डॉ. विभा सिंह ने बताया कि तीसरे चरण के तहत मंगलवार से 25 अगस्त तक प्रतिदिन दोपहर 1.30 बजे से 2 बजे तक कार्यस्थल पर घंटी बजाकर और नारेबाजी कर विरोध जताया जाएगा.

पहले काला बिल्ला, फिर मुख्यालय पर धरना शिक्षकों ने बताया कि आंदोलन के पहले चरण में काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया गया था। इसके बाद सोमवार को मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया गया। अब तीसरे चरण में कॉलेज स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा है। प्रो. विभा सिंह ने कहा कि सरकार यदि शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षकों-कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

आंदोलन में शामिल लोग आंदोलन में शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष प्रो. सोनू अन्नपूर्णा, सचिव डॉ. आनंद कुमार, कोषाध्यक्ष डॉ. पन्ना लाल, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मार्कंडेय पांडेय, डॉ. अनूप कुमार तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के मगध प्रक्षेत्रीय मंत्री संतोष कुमार सिंह, अध्यक्ष संदीप कुमार, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार, सचिव दुर्गेश कुमार, उपसचिव राजीव रंजन और कमलेश प्रसाद सहित अन्य शामिल रहे।