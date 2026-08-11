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शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिया धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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तारापुर में आरएस कॉलेज में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 का विरोध करते हुए धरना-प्रदर्शन किया। संघ के नेताओं ने कहा कि यह अधिनियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को खत्म करेगा और प्रशासनिक नियंत्रण सरकार के हाथों में देगा। आंदोलन का उद्देश्य सरकार से अधिनियम पर पुनर्विचार करने की मांग करना है।

शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिया धरना

तारापुर,निज संवाददाता। मुंगेर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को आरएस कॉलेज में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों ने बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 के प्रावधानों का विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना पर बैठे संघ के पंकज कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित अधिनियम के जरिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर प्रहार करने तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण सरकार के हाथों में लेने का प्रयास किया जा रहा है। इससे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि मंगलवार से 25 अगस्त तक आरएस कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी प्रतिदिन 30 मिनट तक नारेबाजी कर प्रस्तावित अधिनियम का विरोध करेंगे। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाए रखने की मांग की। धरना-प्रदर्शन में पंकज कुमार गुप्ता, वसंत कुमार सिंह, डॉ. जसीम रजा, पूर्णिमा गुप्ता, पारो देवी और बबलू मेहतर समेत अन्य शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद रहे।

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