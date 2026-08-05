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शिक्षकों और कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में बुधवार से विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने 'विश्वविद्यालय अधिनियम-2026' के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। शिक्षकों ने काली पट्टी लगाकर काम किया और आगामी दिनों में विभिन्न तरह के विरोध कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई।

शिक्षकों और कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम

मुजफ्फरपुर, प्रसं। प्रस्तावित ‘विश्वविद्यालय अधिनियम-2026’ के विरोध में बुधवार से विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। इसके तहत बीआरए बिहार विवि के कार्यालयों व विभागों के साथ कॉलेजों में प्राचार्य सहित सभी शिक्षकों-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर काम किया।इस दौरान बुस्टा के महासचिव प्रो. रमेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आठ अगस्त तक सभी शिक्षक व कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। 10 को सामूहिक अवकाश पर रहकर प्रदर्शन किया जाएगा। 11 को दोपहर 1.30 से दो बजे तक नारेबाजी की जाएगी। पांच सितंबर को विरोध में संगोष्ठी और सेमिनार होगा। कहा कि नया अधिनियम विवि के स्वायत्तता के खिलाफ है।

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बुधवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मारक कॉलेज में शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार साह ने की। डॉ. अशोक कुमार साह ने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता तथा शिक्षकों की शैक्षणिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना समय की आवश्यकता है।

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