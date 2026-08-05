प्रस्तावित विवि अधिनियम के विरोध में काला बिल्ला लगा किया काम

बिहार सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में राज्य भर के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने बुधवार को काला बिल्ला लगा विरोध दर्ज किया। इसी के साथ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बुधवार से विवि और कॉलेजों में अधिनियम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत हो गई। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रमुख नेताओं ने इस आंदोलन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अभूतपूर्व एकजुटता देखने को मिली। मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारियों में विधान पार्षद संजय कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह, नवल किशोर यादव, गंगा प्रसाद झा, वेंकटेश कुमार, रोहित कुमार, प्रो. अशोक कुमार सिंह, प्रो. दीपक कुमार और प्रो. त्रिपुरारी प्रसाद ने बयान जारी कर कहा कि यह विरोध कार्यक्रम आठ अगस्त तक जारी रहेगा।