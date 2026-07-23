Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वेतन-पेंशन की मांग पर शिक्षाकर्मियों ने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

बिहार में अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। शिक्षाकर्मी नियमित वेतन और पेंशन की मांग कर रहे हैं। मंडल विश्वविद्यालयों के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने विधान पार्षद डॉ. संजीव का घेराव किया और अगले दिन डॉ. नवल किशोर का घेराव करने की योजना बनाई है।

वेतन-पेंशन की मांग पर शिक्षाकर्मियों ने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन

वेतन-पेंशन की मांग पर शिक्षाकर्मियों ने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन फैक्टनेब ने विधान पार्षद डॉ. संजीव का किया घेराव 24 जुलाई को विधान पार्षद डॉ. नवल किशोर का करेंगे घेराव फोटो : पटना प्रदर्शन : विधान पार्षद डॉ. संजीव कुमार सिंह के आवास का पटना में गुरुवार को घेराव करते फैक्टनेब के मीडिया प्रभारी प्रो. अरुण गौतम व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।

प्रदर्शन का कारण

बिहार विधानमंडल सत्र के दौरान अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का आंदोलन गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (फैक्टनेब) के प्रतिनिधियों ने कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद डॉ. संजीव कुमार सिंह के आवास का घेराव कर धरना दिया। महासंघ के अध्यक्ष डॉ. शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा ने कहा कि शुक्रवार को पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद डॉ. नवल किशोर यादव के आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा परिणाम आधारित अनुदान व्यवस्था समाप्त कर नियमित वेतन एवं पेंशन लागू करने की मांग की। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2015-18 से 2022-25 तक के आठ वर्षों का बकाया अनुदान बढ़ी हुई महंगाई दर के अनुरूप, अधिसीमा की बाध्यता समाप्त कर एकमुश्त शिक्षाकर्मियों के बैंक खातों में भुगतान करने की मांग की है। आंदोलनकारियों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की।

विधान पार्षद का बयान

विधान पार्षद डॉ. संजीव कुमार सिंह ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं से भली-भांत परिचित हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधान परिषद में उनकी आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। फैक्टनेब के मीडिया प्रभारी प्रो. अरुण गौतम ने बताया कि आंदोलन का नेतृत्व बीएन मंडल विश्वविद्यालय के डॉ. अरविंद कुमार राय, पूर्णिया विश्वविद्यालय के डॉ. गोपाल कृष्ण यादव, मुंगेर विश्वविद्यालय के डॉ. सत्येंद्र कुमार सिंह और तिलकामांझी विश्वविद्यालय के डॉ. प्रदीप सिंह, महासंघ के महासचिव प्रो. राजीव रंजन व अन्य ने किया। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

FAQs

शिक्षाकर्मी किसकी मांग कर रहे हैं?
शिक्षाकर्मी नियमित वेतन और पेंशन की मांग कर रहे हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News Pension
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।