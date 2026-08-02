जिले में छात्र व विषय अनुपात में शिक्षकों की होगी पोस्टिंग जिले में छात्र व विषय अनुपात में शिक्षकों की होगी पोस्टिंग

खगड़िया। निज प्रतिनिधि शिक्षकों के समायोजन को लेकर पोर्टल खुला है। शिक्षकों को ई शिक्षा कोष एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का मौका अगले पांच अगस्त तक दिया गया है। हालांकि समायोजन व स्थानांतरण को लेकर जारी की गई नियमावली में संशोधन भी शुरू हो गई है। वैसे विभाग द्वारा स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की जारी लिस्ट में कई तरह की खामियां भी सामने आ रही हैं। यहां तक कि जिस विषय में एक ही शिक्षक है उसे भी सरप्लस में डाल दिया गया है। जाहिर है कि बिहार में बड़े पैमाने पर तीन चरणों में हुई शिक्षकों की बहाली के बाद भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी रह गई तो कई स्कूलों में ओवर यूनिट शिक्षक दे दिए गए। यहां तक कि माध्यमिक व प्लस टू स्कूलों में जहां पहले से शिक्षक थे उस विषय के शिक्षक स्थानांतरण में फिर से पदस्थापित कर दिए गए। ऐसे में वहां पहले से पदस्थापित उस विषय के शिक्षक सरप्लस हो गए। जबकि विभाग ने उस विषय के एक सीट जो पहले से भरा है वहां बाद में दूसरे को भेज दिया। जिससे पहले से पदस्थापित शिक्षकों की सीट पर नया शिक्षक आने वाले ओवर यूनिट होनी चाहिए यह सवाल बड़ा है। जो सेंटरलाइज प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। ऐसे ही कई तरह की स्थिति को लेकर शिक्षकों के बीच ऊहापोह की स्थिति देखी जा रही है। इधर समायोजन व सरप्लस शिक्षकों से आवेदन मांगा गया है।

समायोजन की स्थिति साथ ही जहां अधिक शिक्षक हैं वहां से कम स्कूल वाले में शिक्षक जाएंगे। इससे वहां के बच्चों को शिक्षक आने की उम्मीद टिकी है। साथ ही उर्दू के छात्रों को भी शिक्षक मिलेंगे। इधर स्थानीय शिक्षा अधिकारी भी समायोजन व स्थानांतरण को लेकर किसी तरह के खुलकर स्थिति स्पष्ट करने से परहेज कर रहे हैं।

उर्दू भाषा के छात्रों की संख्या जिले में 32 हजार हैं उर्दू के बच्चे : जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में इस सत्र में करीब 32 हजार उर्दू विषय के बच्चे अध्यनरत बताए जा रहे हैं। जिसके लिए 689 शिक्षक उर्दू के पदस्थापित हैं। यह शिक्षक प्रारंभिक से लेकर प्लस टू स्कूल स्तर के बताए जा रहे हैं। पर, वर्तमान में ऐसे भी स्कूल है, जहां उर्दू के बच्चे रहते हुए भी इस विषय के शिक्षक ही पदस्थापित नहीं हैं। समायोजन में देखना है कि जहां उर्दू के बच्चे हैं वहां शिक्षक भेजे जा पाते हैं या नहीं। हालांकि जिले में ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि जहां उर्दू के बच्चे व शिक्षक हैं, वहां उर्दू के शिक्षक को ही सरप्लस की सूची में डाल दिया गया। यह समस्या प्रारंभिक स्कूलों में बताया जा रहा है।

हिन्दी विषय के छात्रों की स्थिति हिन्दी विषय के हैं तीन लाख 80 हजार स्टूडेंटस नामांकित : जिले में कक्षा एक से 12वीं तक में सामान्य विषय के तीन लाख 80 हजार के करीब बच्चे नामांकित हैं। जिसके लिए जिले में नौ हजार के करीब शिक्षक पदस्थापित हैं। हालांकि इसमें ऐसे도 शिक्षक हैं, जो सरप्लस हैं। इधर कक्षा एक से पांचवीं तक में 61 सौ के करीब सामान्य शिक्षक पदस्थापित हैं। यानि सबसे अधिक कक्षा एक से पांचवीं तक में शिक्षक पदस्थापित हैं। जाहिर है कि उक्त कक्षा के लिए पहले से पांच शिक्षक व एक प्रधान शिक्षक के पद सृजित रखे गए हैं। जहां शिक्षक बहाली में कहीं सात तो कहीं आठ शिक्षक भी आ गए। हालांकि अब विभाग छात्र अनुपात में शिक्षक के पदस्थापित रहने की बात कह रही है।