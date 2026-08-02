Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिले में छात्र व विषय अनुपात में शिक्षकों की होगी पोस्टिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

जिले में छात्र व विषय अनुपात में शिक्षकों की होगी पोस्टिंग जिले में छात्र व विषय अनुपात में शिक्षकों की होगी पोस्टिंग

जिले में छात्र व विषय अनुपात में शिक्षकों की होगी पोस्टिंग

खगड़िया। निज प्रतिनिधि शिक्षकों के समायोजन को लेकर पोर्टल खुला है। शिक्षकों को ई शिक्षा कोष एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का मौका अगले पांच अगस्त तक दिया गया है। हालांकि समायोजन व स्थानांतरण को लेकर जारी की गई नियमावली में संशोधन भी शुरू हो गई है। वैसे विभाग द्वारा स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की जारी लिस्ट में कई तरह की खामियां भी सामने आ रही हैं। यहां तक कि जिस विषय में एक ही शिक्षक है उसे भी सरप्लस में डाल दिया गया है। जाहिर है कि बिहार में बड़े पैमाने पर तीन चरणों में हुई शिक्षकों की बहाली के बाद भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी रह गई तो कई स्कूलों में ओवर यूनिट शिक्षक दे दिए गए। यहां तक कि माध्यमिक व प्लस टू स्कूलों में जहां पहले से शिक्षक थे उस विषय के शिक्षक स्थानांतरण में फिर से पदस्थापित कर दिए गए। ऐसे में वहां पहले से पदस्थापित उस विषय के शिक्षक सरप्लस हो गए। जबकि विभाग ने उस विषय के एक सीट जो पहले से भरा है वहां बाद में दूसरे को भेज दिया। जिससे पहले से पदस्थापित शिक्षकों की सीट पर नया शिक्षक आने वाले ओवर यूनिट होनी चाहिए यह सवाल बड़ा है। जो सेंटरलाइज प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। ऐसे ही कई तरह की स्थिति को लेकर शिक्षकों के बीच ऊहापोह की स्थिति देखी जा रही है। इधर समायोजन व सरप्लस शिक्षकों से आवेदन मांगा गया है।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: जिले में छात्र व विषय अनुपात में शिक्षकों की होगी पोस्टिंग

समायोजन की स्थिति

साथ ही जहां अधिक शिक्षक हैं वहां से कम स्कूल वाले में शिक्षक जाएंगे। इससे वहां के बच्चों को शिक्षक आने की उम्मीद टिकी है। साथ ही उर्दू के छात्रों को भी शिक्षक मिलेंगे। इधर स्थानीय शिक्षा अधिकारी भी समायोजन व स्थानांतरण को लेकर किसी तरह के खुलकर स्थिति स्पष्ट करने से परहेज कर रहे हैं।

उर्दू भाषा के छात्रों की संख्या

जिले में 32 हजार हैं उर्दू के बच्चे : जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में इस सत्र में करीब 32 हजार उर्दू विषय के बच्चे अध्यनरत बताए जा रहे हैं। जिसके लिए 689 शिक्षक उर्दू के पदस्थापित हैं। यह शिक्षक प्रारंभिक से लेकर प्लस टू स्कूल स्तर के बताए जा रहे हैं। पर, वर्तमान में ऐसे भी स्कूल है, जहां उर्दू के बच्चे रहते हुए भी इस विषय के शिक्षक ही पदस्थापित नहीं हैं। समायोजन में देखना है कि जहां उर्दू के बच्चे हैं वहां शिक्षक भेजे जा पाते हैं या नहीं। हालांकि जिले में ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि जहां उर्दू के बच्चे व शिक्षक हैं, वहां उर्दू के शिक्षक को ही सरप्लस की सूची में डाल दिया गया। यह समस्या प्रारंभिक स्कूलों में बताया जा रहा है।

हिन्दी विषय के छात्रों की स्थिति

हिन्दी विषय के हैं तीन लाख 80 हजार स्टूडेंटस नामांकित : जिले में कक्षा एक से 12वीं तक में सामान्य विषय के तीन लाख 80 हजार के करीब बच्चे नामांकित हैं। जिसके लिए जिले में नौ हजार के करीब शिक्षक पदस्थापित हैं। हालांकि इसमें ऐसे도 शिक्षक हैं, जो सरप्लस हैं। इधर कक्षा एक से पांचवीं तक में 61 सौ के करीब सामान्य शिक्षक पदस्थापित हैं। यानि सबसे अधिक कक्षा एक से पांचवीं तक में शिक्षक पदस्थापित हैं। जाहिर है कि उक्त कक्षा के लिए पहले से पांच शिक्षक व एक प्रधान शिक्षक के पद सृजित रखे गए हैं। जहां शिक्षक बहाली में कहीं सात तो कहीं आठ शिक्षक भी आ गए। हालांकि अब विभाग छात्र अनुपात में शिक्षक के पदस्थापित रहने की बात कह रही है।

सामान्य प्रश्न

समायोजन पोर्टल कब तक खुला रहेगा?
समायोजन पोर्टल अगले पांच अगस्त तक खुला रहेगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Portal
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।