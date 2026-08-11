समस्याओं के निस्तारण के लिए जारी रहेगा संघर्ष
वैचारिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश में बृजराज सिंह गर्ल्स पीजी कॉलेज, छिवकी नैनी में शिक्षा उन्नयन संगोष्ठी एवं शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर अपना आठवां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुनीता सिंह रहीं और संगठन के अध्यक्ष ने शिक्षकों के हितों व शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई।
वैचारिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का आठवां स्थापना दिवस बृजराज सिंह गर्ल्स पीजी कॉलेज, छिवकी नैनी में शिक्षा उन्नयन संगोष्ठी एवं शिक्षक सम्मान समारोह के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि संगठन की संरक्षक सुनीता सिंह रहीं। प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि संगठन वर्ष 2018 से बेसिक शिक्षकों के हितों की रक्षा, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रहा है।
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