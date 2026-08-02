सैलती आते ही 12 मिनट में खाते से निकल गए 70 हजार

शाहजहांपुर-जलालाबाद, संवाददाता। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं ग्राम गुरगवां निवासी शिक्षक ऋषिकांत पाण्डेय साइबर ठगी का शिकार हो गए। उनके पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) जलालाबाद स्थित वेतन खाते में सैलरी आने के करीब 12 मिनट में ही 70 हजार रुपये फर्जी तरीके से निकाल लिए गए। उन्होंने थाना जलालाबाद पुलिस को तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक ने बताया कि एक अगस्त की शाम उनके खाते में 69 हजार 884 रुपये वेतन के रूप में जमा हुए थे। रात करीब 7:45 बजे खाते से 70 हजार रुपये डेबिट होने का मैसेज मिला। रात में मैसेज देखने के बाद उन्होंने तत्काल बैंक हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।

बैंक की ओर से बताया गया कि निकासी एटीएम कार्ड के माध्यम से हुई है, जबकि उनका एटीएम कार्ड उनके पास सुरक्षित था और उसका उन्होंने उपयोग भी नहीं किया था। पीड़ित शिक्षक ने तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और साइबर क्राइम पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत की। उन्होंने बताया कि न तो किसी अज्ञात व्यक्ति से बैंक खाते संबंधी जानकारी साझा की और न ही किसी को ओटीपी बताया। इसके बावजूद खाते से 70 हजार रुपये निकल जाना हैरान करने वाला है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत पाण्डेय ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तथा उनके खाते से निकाली गई धनराशि वापस दिलाने की मांग की है।