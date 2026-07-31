बालिका विद्यालय में पुरुष प्रधानाचार्य की तैनाती पर आपत्ति
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धनूपुर में प्रधानाचार्य कैलाश यादव की तैनाती पर शिक्षक संघ ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पुरुषों को बालिका स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। कई विद्यालयों में प्रधानाचार्य की कमी है, जिससे छात्रों पर प्रभाव पड़ रहा है।
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धनूपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कैलाश यादव की तैनाती पर राजकीय शिक्षक संघ ने आपत्ति की है। प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय और प्रांतीय महामंत्री अरुण यादव ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि किसी भी पुरुष को राजकीय बालिका विद्यालय तथा महिला को बालक विद्यालय में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या के पद पर पदस्थापित न किया जाए। 30 जुलाई को जारी आदेश को लेकर लिखा है कि पदस्थापन सूची में बहुत सी विसंगतियां हैं। कई पदोन्नत अफसरों को बेसिक शिक्षा विभाग की संस्थाओं में तैनाती दी गई है जो अनुचित है क्योंकि बहुत से राजकीय विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन हैं।
इसके अलावा दो बालिका विद्यालयों में नियमित प्रधानाचार्य की तैनाती का भी अनुरोध किया है। लिखा है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मानिकपुर चित्रकूट में 12 साल से नियमित प्रधानाचार्य नहीं होने के कारण विद्यालय में पठन-पाठन का माहौल समाप्त हो गया है। छात्राएं विद्यालय में प्रवेश ही नहीं ले रही हैं। इसी प्रकार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुसाफ़िर खाना अमेठी में भी प्रभारी के स्थान पर नियमित प्रधानाचार्य की तैनाती का अनुरोध किया है।
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