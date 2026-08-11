शिक्षकों ने बीईओ को बताईं समस्याएं, मिला आश्वासन
बरनाहल। प्राथमिक शिक्षक संघ की मासिक बैठक मंगलवार को बीआरसी पर ब्लॉक अध्यक्ष जुगिल किशोर यादव के नेतृत्व में संपन्न हुई।
प्राथमिक शिक्षक संघ की मासिक बैठक मंगलवार को बीआरसी पर ब्लॉक अध्यक्ष जुगिल किशोर यादव के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला सह-संयोजक हरेंद्र सिंह बैंस ने की। बैठक में शिक्षकों की लंबित समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में जिला सह-संयोजक हरेंद्र सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें। यदि किसी शिक्षक के साथ अन्याय होता है तो संगठन पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा। ब्लॉक अध्यक्ष जुगिल किशोर यादव ने कहा कि किसी भी शिक्षक की समस्या को संगठन के संज्ञान में लाया जाए, जिससे समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
ब्लॉक मंत्री राहुल गुप्ता ने कहा कि शिक्षक हित सर्वोपरि है किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नयन यादव ने कहा कि संगठन की मजबूती शिक्षकों की एकता और आपसी सहयोग से ही संभव है। बैठक बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने बीईओ से मुलाकात कर शिक्षकों की लंबित समस्याओं के बारे में चर्चा की। बीईओ सुनील कुमार दुबे ने संगठन द्वारा उठाई गई सभी मांगों को गंभीरता से सुना और शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया।
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