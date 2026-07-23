डॉ. सुनित गिरि को प्रत्याशी बनाए जाने पर शिक्षकों में खुशी
- प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने का आह्वान - धामपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की शाखा आरएसएम इंटर कॉलेज में आयोजित बैठक में
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की शाखा आरएसएम इंटर कॉलेज में आयोजित बैठक में बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. सुनित गिरि को संगठन का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जाने पर शिक्षकों ने खुशी जताई। बैठक की अध्यक्षता शाखा उपाध्यक्ष देवराज सिंह ने तथा संचालन शाखा मंत्री अरविंद कुमार ने किया।जिला मंत्री विनोद कुमार ने कहा कि शिक्षक विधायक चुनाव में संगठन के प्रत्याशी को प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाना जरूरी है, ताकि शिक्षकों की लंबित समस्याओं को विधान परिषद में प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली, वित्तहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, पदोन्नति के बाद वेतन विसंगतियों का समाधान सहित कई मुद्दे अभी भी लंबित हैं।बैठक
को महिला उपाध्यक्ष अमनप्रीत कौर, विकास कुमार अग्रवाल ने भी संबोधित किया। बैठक में वीर सिंह, राजेंद्र सिंह, देवानंद राय, रणजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, असित कुमार, शांति प्रकाश, सुनील कुमार, शैलेंद्र सिंह, अतर सिंह, बिंटू सिंह, जसवंत सिंह, राजेंद्र जोशी, रीता देवी, सीमा राजपूत, पुष्पा गहलोत, गायत्री देवी, ज्योति रानी, स्वाति रानी, कल्पना राजपूत रहे।
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