शिक्षकों के तबादले के लिए जिला स्थापना से मांगी रिपोर्ट
बक्सर जिले में उच्च और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए जिला स्थापना समिति का गठन किया जाएगा। शिक्षकों की लंबी समय से चल रही स्थानांतरण की मांग को ध्यान में रखते हुए नियमवाली निर्धारित की गई है। शिक्षा विभाग के डीईओ ने सभी कार्यों के निष्पादन की जानकारी दी।
युवा के लिए ------- बक्सर। जिले में उच्च व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। विद्यालय के अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक व प्रधान शिक्षकों का ऑल लाइन पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए जिला स्थापना समिति का गठन किया जाएगा। जिसकी देखरेख में स्थानांतरण होगा। इसके लिए निदेशक माध्यमिक सज्जन आर ने डीईओ को भेजे पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षकों के स्थानांकरण के लिए नियमवाली बनायी गई है। उक्त नियमवाली के आलोक में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। इस नियमवाली के तहत जिला स्थापना समिति का गठन आवश्यक है।
निदेशक ने निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर स्थापना समिति का गठन कर विभाग को इसकी सूचना दी जाए। ताकि, आगे की प्रक्रिया तेजी से की जा सके। बता दें कि शिक्षक लंबे समय से स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। इस समस्या के निदान के लिए नियमवाली बनाई गई है। ताकि शिक्षकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में डीईओ इंद्र कुमार कर्ण ने बताया कि विभागीय नियम के तहत सभी कार्य का निष्पादन किया जा रहा है।
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