Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिक्षकों के तबादले के लिए जिला स्थापना से मांगी रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

बक्सर जिले में उच्च और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए जिला स्थापना समिति का गठन किया जाएगा। शिक्षकों की लंबी समय से चल रही स्थानांतरण की मांग को ध्यान में रखते हुए नियमवाली निर्धारित की गई है। शिक्षा विभाग के डीईओ ने सभी कार्यों के निष्पादन की जानकारी दी।

शिक्षकों के तबादले के लिए जिला स्थापना से मांगी रिपोर्ट

युवा के लिए ------- बक्सर। जिले में उच्च व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। विद्यालय के अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक व प्रधान शिक्षकों का ऑल लाइन पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए जिला स्थापना समिति का गठन किया जाएगा। जिसकी देखरेख में स्थानांतरण होगा। इसके लिए निदेशक माध्यमिक सज्जन आर ने डीईओ को भेजे पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षकों के स्थानांकरण के लिए नियमवाली बनायी गई है। उक्त नियमवाली के आलोक में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। इस नियमवाली के तहत जिला स्थापना समिति का गठन आवश्यक है।

ये भी पढ़ें:शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बनेगी स्थापना कमेटी

निदेशक ने निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर स्थापना समिति का गठन कर विभाग को इसकी सूचना दी जाए। ताकि, आगे की प्रक्रिया तेजी से की जा सके। बता दें कि शिक्षक लंबे समय से स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। इस समस्या के निदान के लिए नियमवाली बनाई गई है। ताकि शिक्षकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में डीईओ इंद्र कुमार कर्ण ने बताया कि विभागीय नियम के तहत सभी कार्य का निष्पादन किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:स्थानांतरण का पहला चरण पूरा, अब सूची का इंतजार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News teacher transfer Buxar Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।