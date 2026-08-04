धर्मापुर में पांच दिवसीय एफएलएन शिक्षक प्रशिक्षण शुरू
गौराबादशाहपुर में बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बीईओ राजेश कुमार वैश्य ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सीखने की क्षमता को सुधारना है। नई शिक्षण विधियों के माध्यम से भाषा और गणित में बच्चों की दक्षता बढ़ाई जाएगी।
गौराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। धर्मापुर ब्लाक परिसर स्थित बीआरसी पर सोमवार को बुनियादी भाषा एवं संख्या ज्ञान एफएलएन और एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन धर्मापुर के बीईओ राजेश कुमार वैश्य ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर के बच्चों की सीखने की क्षमता में गुणात्मक सुधार लाना है। इसके माध्यम से शिक्षकों को ऐसी नवीन शिक्षण विधियों से परिचित कराया जाएगा। जिससे बच्चों को भाषा एवं गणित में दक्ष बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में भाषा ज्ञान का अपेक्षित विकास और अंक ज्ञान में निपुणता वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों के प्रभावी उपयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण तथा बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर रंजय रजत, पंकज सिंह, हारून अली, श्यामबहादुर यादव, अरविंद यादव हैं।
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