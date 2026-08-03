शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने पर दिया गया जोर

राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देश पर सोमवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) अजीतमल में एफएलएन एवं एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों पर आधारित पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों से दक्ष बनाकर विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक और परिणामोन्मुख बनाना है। कार्यक्रम का आयोजन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार एवं प्रभारी डायट प्राचार्य कपूर सिंह परिहार के निर्देशन तथा खंड शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार एवं डीसी प्रशिक्षण सौरभ गुप्ता के पर्यवेक्षण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसआरजी सुभाष रंजन द्विवेदी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया।

एसआरजी सुभाष रंजन द्विवेदी ने कहा कि प्रशिक्षित एवं दक्ष शिक्षक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत नींव रखते हैं। उन्होंने शिक्षकों से प्रशिक्षण में सीखी गई नवीन शिक्षण विधियों को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करने और प्रत्येक बच्चे को निपुण बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया।प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में प्रतिभागी शिक्षकों को कक्षा चार की नई पाठ्यपुस्तक वीणा, गणित मेला, कैच-अप शिक्षण, बालवाटिका से कक्षा पांच तक के निपुण लक्ष्य, शिक्षक डायरी, स्मार्ट क्लास, निपुण तालिका, पुस्तकालय एवं कार्यपुस्तिका के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। प्रशिक्षक एआरपी विनीत प्रकाश गुप्ता, अनुपम शुक्ला, अरुण प्रताप सिंह, शैलेंद्र पाल एवं अनुराग शर्मा ने गतिविधि आधारित सत्रों के माध्यम से प्रभावी शिक्षण तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल-केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चों में सीखने की रुचि और जिज्ञासा बढ़ती है तथा कक्षा शिक्षण अधिक आनंददायक बनता है। प्रशिक्षकों ने पुस्तकालय के नियमित उपयोग, नवाचारों को अपनाने तथा प्रभावी शिक्षण रणनीतियों पर विशेष बल देते हुए निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए कक्षा-कक्ष में नवाचारी विधियों के प्रयोग पर जोर दिया। प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों ने भी विद्यालयों में प्राप्त ज्ञान का प्रभावी उपयोग कर शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने का संकल्प लिया। एसआरजी सुभाष रंजन द्विवेदी ने कहा कि बदलते समय के अनुरूप शिक्षकों का सतत प्रशिक्षण आवश्यक है। नई शिक्षण तकनीकों और गतिविधि आधारित पद्धति से विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी तथा निपुण भारत मिशन के लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।