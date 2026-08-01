बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित
सांथा, हिन्दुस्तान संवाद। शुक्रवार को बीआरसी सांथा में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को
सांथा, हिन्दुस्तान संवाद। शुक्रवार को बीआरसी सांथा में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को तीन विकासात्मक लक्ष्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही प्रतिभागियों को सीखने के प्रतिफलों के संहिताकरण से भी अवगत कराया गया।प्रशिक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि किसी भी बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्ष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी अवधि में उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की गति सबसे अधिक होती है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है।प्रशिक्षण
के दौरान बच्चों में पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता विकसित करने के प्रभावी तरीकों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 100 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर प्रशिक्षक विजय कुमार पाण्डेय, उमाशंकर शुक्ल, राघवेंद्र रमन एवं अनुराग गुप्त सहित प्रशिक्षु शिक्षक अनिल, प्रवीण, शोभना, नीरज समेत बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।
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