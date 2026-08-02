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इंस्पायर्ड योजना के तहत विज्ञान शिक्षकों की ट्रेनिंग तीन अगस्त को

By Hindustan | Bureau
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इंस्पायर्ड योजना के तहत विज्ञान शिक्षकों की ट्रेनिंग तीन अगस्त को इंस्पायर्ड योजना के तहत विज्ञान शिक्षकों की ट्रेनिंग तीन अगस्त को इंस्पायर्ड योजना क

इंस्पायर्ड योजना के तहत विज्ञान शिक्षकों की ट्रेनिंग तीन अगस्त को

खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले के चिह्नित विज्ञान शिक्षकों की एक दिवसीय ट्रेनिंग तीन अगस्त को डायट रामगंज संसारपुर में होगी। जिसमें कक्षा छह से 12वीं तक के हर प्रखंड से चिह्नित तीन-चार विज्ञान शिक्षकों को इंस्पायर्ड योजना के तहत जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला में शामिल होने वाले विज्ञान शिक्षक प्रखंड स्तर पर स्कूलों के विज्ञान शिक्षकों को योजना के बारे में सहयोग करेंगे।

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