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एमकेएचएस में सीबीएसई का शिक्षक प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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फोटो नं.07,महमाना नॉलेज हेरिटेज स्कूल बरौनी में शुक्रवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेते शिक्षक।... इसमें बरौनी व आसपास के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षिकाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा...

एमकेएचएस में सीबीएसई का शिक्षक प्रशिक्षण

बरौनी। महमाना नॉलेज हेरिटेज स्कूल बरौनी में शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्वावधान में कम्प्यूटेशनल थिंकिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बरौनी व आसपास के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षिकाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य संसाधन व्यक्ति डॉ. बसंत कुमार, विभागाध्यक्ष ईसीई, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन, बेगूसराय के डीडीटीसी गणेश कुमार, काग्रेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशु चौरसिया, सिंप्लीफाइंग स्किल के अकादमिक हेड भाग्यश्री पंचोली, विद्यालय की प्राचार्या मीनाक्षी भारती, नम्रता पराशर व विद्यालय प्रबंधक राजीव कमल सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर की।इस

दौरान वक्ताओं ने कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग व नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर फोकस किया। प्रशिक्षण के समापन पर सभी प्रतिभागी शिक्षक व शिक्षिकाओं को सीबीएसई की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

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