शिक्षक तौकीर अहमद को मिला सम्मान
राजकीय इण्टर कॉलेज इकौना के शिक्षक तौकीर अहमद को माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा परिषदीय परीक्षा 2026 में प्रभावी कार्य संचालन और उत्कृष्ट प्रशासनिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें सचिव भगवती सिंह ने प्रशस्ति पत्र दिया, और इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों व शिक्षकों ने आगे की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी।
श्रावस्ती,संवाददाता। राजकीय इण्टर कॉलेज इकौना के शिक्षक तौकीर अहमद को माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा परिषदीय परीक्षा 2026 में परिषद संबंधी कार्यो के प्रभावी संचालन, शैक्षिक नेतृत्व तथा उत्कृष्ट प्रशासनिक योगदान के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया है। उन्हें परिषद के सचिव भगवती सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उनकी इस उपलब्धि पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों व शिक्षकों ने आगे और भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी।
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