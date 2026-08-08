शिक्षक तौकीर अहमद को राज्य स्तर पर सम्मान, परिषदीय परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला प्रशस्ति पत्र
श्रावस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक तौकीर अहमद को माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र सौंपा गया है और उनके कार्यों की सराहना की गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सहकर्मियों ने बधाई दी।
श्रावस्ती, संवाददाता। राजकीय इंटर कॉलेज इकौना के शिक्षक तौकीर अहमद को माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से परिषदीय परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। उन्हें परिषद संबंधी कार्यों के प्रभावी संचालन, शैक्षिक नेतृत्व और उत्कृष्ट प्रशासनिक योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। शिक्षक तौकीर अहमद को यह सम्मान माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव भगवती सिंह ने प्रदान किया। परीक्षा संबंधी कार्यों के कुशल संचालन और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए उनके योगदान की सराहना की गई। सम्मान मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों, सहकर्मियों और शिक्षकों ने तौकीर अहमद को बधाई दी।
साथ ही उनसे भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करते हुए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान देने की उम्मीद जताई।
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