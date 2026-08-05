बीएलओ का अतिरिक्त दायित्व लेने से शिक्षक ने जताई असमर्थता
गणेशपुर बूथ संख्या-164 के बीएलओ का अतिरिक्त दायित्व लेने से शिक्षक सुरेश चंद्र ने असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा कि एकल शिक्षक के भरोसे सिरमोली विद्यालय संचालित है, जिससे कार्य प्रभावित होगा। पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण ने दिवंगत कमला देवी के परिवार से मिलकर सहायता और न्याय की मांग की।
कांडा, संवाददाता। गणेशपुर बूथ संख्या-164 के बीएलओ का अतिरिक्त दायित्व लेने से शिक्षक सुरेश चंद्र ने असमर्थता जताई है। उन्होंने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनिल चन्याल को पत्र भेजकर कहा कि सिरमोली विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा है। ऐसे में अतिरिक्त बीएलओ का कार्य मिलने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि एसआईआर के पहले दो चरणों में आई-वॉलंटियर के रूप में कार्य किया, लेकिन अब अतिरिक्त प्रभार लेना संभव नहीं है। साथ ही सुझाव दिया कि बांसतोली या गणेशपुर विद्यालय से शिक्षक अथवा पूर्व की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को यह जिम्मेदारी दी जाए। कमला देवी के निधन के बाद इस बूथ पर बीएलओ की व्यवस्था प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है।पूर्व
विधायक ने परिजनों से मिलकर जताया शोककांडा, संवाददाता। पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण ने बांसतोली पहुंचकर दिवंगत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं बीएलओ कमला देवी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच, परिवार को आर्थिक सहायता और मृतका की बेटी को मानवीय आधार पर नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीएलओ पर बढ़ते कार्यभार की सरकार को समीक्षा करनी चाहिए।
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