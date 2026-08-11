Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सबदलपुर मध्य विद्यालय शिक्षकों की कमी से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

मखदुमपुर, निज संवाददाता।इस तरह से क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के पढ़ाने के लिए मात्र दो शिक्षक हैं।

सबदलपुर मध्य विद्यालय शिक्षकों की कमी से परेशानी

मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के सबदलपुर राजकीय मध्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में मात्र 6 शिक्षक कार्यरत हैं। जिसमें हेड मास्टर भी शामिल हैं। चार शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के हैं। इस तरह से क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के पढ़ाने के लिए मात्र दो शिक्षक हैं। जबकि विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या 250 हैं। शिक्षकों की कमी के कारण वर्ग संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक शिक्षक को कई घंटी क्लास लेना पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक क्लास 7 एवं 8 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

स्कूल के हेड मास्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि शिक्षक की कमी के कारण काफी परेशानी हो रही है। कई महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News Government School
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।