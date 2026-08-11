सबदलपुर मध्य विद्यालय शिक्षकों की कमी से परेशानी
मखदुमपुर, निज संवाददाता।इस तरह से क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के पढ़ाने के लिए मात्र दो शिक्षक हैं।
मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के सबदलपुर राजकीय मध्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में मात्र 6 शिक्षक कार्यरत हैं। जिसमें हेड मास्टर भी शामिल हैं। चार शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के हैं। इस तरह से क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के पढ़ाने के लिए मात्र दो शिक्षक हैं। जबकि विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या 250 हैं। शिक्षकों की कमी के कारण वर्ग संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक शिक्षक को कई घंटी क्लास लेना पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक क्लास 7 एवं 8 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
स्कूल के हेड मास्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि शिक्षक की कमी के कारण काफी परेशानी हो रही है। कई महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं है।
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