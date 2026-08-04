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शिक्षिका की हत्या का आरोपी तीन दिन की रिमांड पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद के सिकरोना गांव स्थित सरस्वती स्कूल में एक शिक्षिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी, जो मृतका के लंबे समय से पीछा कर रहा था, को अदालत में पेश किया गया है। शिक्षिका ने आरोपी के खिलाफ केस की धमकी दी थी, जिसके कारण उसने वारदात को अंजाम दिया।

शिक्षिका की हत्या का आरोपी तीन दिन की रिमांड पर

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सिकरोना गांव स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में के अंदर घुसकर शिक्षिका की चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोपी को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। पुलिस आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई बाइक, मोबाइल और खून से सने कपड़े बरामद करेगी। जिला पुलिस की अपराध शाखा एवीटीएस, सिकरोना शिक्षिका के हत्यारोपी कोट गांव निवासी अमित से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आरोपी को इस वारदात को पछतावा भी नहीं है। आरोपी को शिक्षिका को लेकर सनक पैदा हो गई थी। इसी वजह से आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था।

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आरोपी फिरोजपुर गांव निवासी शिक्षिका संध्या को लंबे अरसे से परेशान कर रहा था। जब शिक्षिका ने केस करने की धमकी दी तो आगबबूला हो उठा। आरोपी के बार-बार फोन आने की वजह से परेशान होकर शिक्षिका ने फोन रखना भी बंद कर दिया था। आरोपी मृतका को अपने साथ शादी कर रहने के लिए लंबे समय से दबाव बना रहा था, लेकिन शिक्षिका अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। वहीं अपने दोनों बच्चों की परवरिश भी अच्छे तरीके से करना चाहती थी। आरोपी पिछले दो माह से शिक्षिका की हत्या की फिराक में था। आरोपी दूध बेचने का काम करता है। जबकि उसके दो भाई अलग-अलग अस्पतालों में नौकरी करते हैं। आरोपी सोमवार सुबह दूध बांटने के बाद बाइक पर सवार होकर सिकरोना गांव स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंच गया था। उसने ताबड़तोड़ चाकू से वार करने शुरू कर दिए थे। आरोपी ने 32 सेकेंड में 34 वार किए थे। पोस्टमार्टम के दौरान भी जख्म गिनने में डॉक्टर को काफी समय लग गया था।बता दें कि फिरोजपुर कलां गांव निवासी संध्या सिकरोना स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दूसरी कक्षा की शिक्षिका थीं। वह दो बच्चों की मां थीं। सोमवार सुबह वह स्कूल में मौजूद थीं। सोमवार सुबह करीब 9:35पर एक नकाबपोश युवक आया और स्कूल कर्मचारी से पति का नाम लेकर शिक्षिका को बुलाने के लिए कहा। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई तो आरोपी ने शिक्षिका का हाथ पकड़कर उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए थे। जिससे उनकी मौत हो गई थी।

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