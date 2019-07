टीचर ने बच्चों को दी सजा, पहले बनाया मुर्गा और फिर कहलवाया- मैं एक गधा हूं

छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर पर अपनी क्लास के छात्रों की प्रताड़ना का आरोप लगा है। घटना सूरजपुर जिले की है। आरोप है कि महिला टीचर ने छात्रों को मुर्गा बनाने के बाद उन्हें जबरन खुद को गधा कहने का फरमान सुनाया। यही नहीं टीचर ने इस दौरान विडियो भी बना लिया। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। इस बीच शिक्षा विभाग ने कहा है कि मामले में जांच कराई जाएगी।

Chhattisgarh: A teacher of a school in Surujpur allegedly punished students&asked them to say,"I'm a donkey"&video of incident has gone viral.Prakash Ikka, Dist Education Officer(in pic) says,"as per law, a student can't be exploited physically or mentally. Probe will be done." pic.twitter.com/xBn5UezbkZ